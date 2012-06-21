У Копенгагенському університеті (Данія) зберігається унікальна колекція давньоєгипетських папірусів, велика частина яких ще не переведена. Міжнародна команда вчених взялася за вивчення раніше недосліджених текстів, які, за словами фахівців, містять захоплюючі відомості про Стародавній Єгипет, повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на іноземні ЗМІ.
Розшифровуючи рукописи з храмової бібліотеки Тебтуніса (Єгипет), вчені виявили кілька цікавих медичних трактатів. Відповідно до одного з них, стародавні єгиптяни знали про існування нирок. «Це найстаріший з відомих медичних текстів, де говориться про хворобу нирок. Досі деякі дослідники вважали, що єгиптяни не знали про них, але з тексту зрозуміло, що це не так», – говорить Ембер Якоб (Amber Jacob) з Нью-Йоркського університету.
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Вчені відзначають, що на тлі грецьких і римських трактатів, давньоєгипетські тексти були забуті і тисячоліття знаходилися в тіні. Однак це унікальний матеріал, вік якого перевищує багато стародавніх європейських текстів. Зокрема, один з давньоєгипетських медичних трактатів був написаний 3500 років тому. На одному його боці описується спосіб лікування очей, а на іншому розповідається про те, як підтвердити вагітність жінки і дізнатися стать майбутньої дитини. Для цього жінці потрібно було помочитися в мішечок з ячменем і пшеницею. Виходячи з того, що проросте швидше, можна було судити про стать майбутньої дитини. Якщо паростки не з'явилися – тест негативний
Як відзначають автори дослідження, багато із запропонованих стародавніми єгиптянами ідей пізніше зустрічаються в грецьких і римських текстах, а також простежуються в середньовічних медичних текстах Близького Сходу. Той же «тест на вагітність» згадується, наприклад, в німецькому фольклорному збірнику 1699 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»