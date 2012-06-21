Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
Вчені виявили абсолютно нову властивість одного з варіантів коронавірусу, яка робить його ще більш небезпечним для людини. З'ясувалося, що лямбда-штам не тільки більш заразний, але і вміє ховатися від захисних механізмів організму носія.
Результати дослідження вчених опубліковані в електронній бібліотеці bioRxiv. За даними фахівців, деякі мутації штаму захищені від атаки антитіл, що робить його ще більш заразним і стійким. Також в дослідженнях йдеться, що в середньому для боротьби з варіантом «лямбда» необхідно в півтора раза більше антитіл, ніж при захворюваннях іншими штамами COVID-19.
Лямбда-штам був виявлений і зареєстрований у грудні 2020 року в Перу, за даними ВООЗ, він циркулює вже більше, ніж в 30 країнах.
В кінці червня повідомлялося, що лямбда-штам почав циркулювати у Великобританії. Ця версія COVID-19 включає відразу набір з восьми ключових мутацій у спайковому білку. Вони можуть впливати на ступінь заразності.
За словами медиків, лямбда-штам більш пристосований, стійкий, заразний і «більш здатний поширюватися по світу». Він змінюється, підлаштовується під мінливі зовнішні умови, кажуть фахівці.