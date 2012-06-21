Популярну в Стародавньому Єгипті гру сенет прийнято називати «грою смерті» за її зв'язок з потойбічним світом. Але гра сенет не завжди використовувалася для спілкування з померлими – на це вказує рання версія гри, що зберігається в розенкрейцерському єгипетському музеї (Каліфорнія, США).
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Гра сенет, в цілому нагадує нарди, з'явилася майже 5000 років тому. Спочатку гра створювалася для розваги, однак з часом вона зазнала несподіваної трансформації – у якийсь момент єгиптяни вирішили, що сенет – це відмінний спосіб комунікації з загробним світом.
«Якщо звернутися до давніх текстів, то з'ясується, що гра була розрахована на двох гравців, у кожного з яких було по п'ять пішаків, розставлених по полю з трьох десятків квадратів (три ряди по десять). Гравці кидали щось на зразок кубиків і рухали один зі своїх пішаків по квадратах на число, яке випало. Пішаки рухалися в різні боки в залежності від ряду, а коли досягали спеціальних квадратів, то могли пропустити поворот або перестрибнути відразу шість квадратів», – розповідають археологи.
Приблизно 4300 років тому в грі почала з'являтися загробне символіка. У наступну тисячу років сенет став використовуватися для спілкування з духами мертвих – єгиптяни вважали, що сенет можна розглядати як шлях душі через царство мертвих до загробного життя. 3300 років тому навіть змінилася ігрова дошка – в деяких квадратах з'явилися птахи, які символізували душу. Потім, приблизно через 800 років, гра вийшла з моди.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»