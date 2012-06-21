З історичних джерел відомо, що ранніх християн переслідували в Римській імперії. Це були люди-мученики, їх розпинали, спалювали, кидали на розтерзання диким тваринам на гладіаторських аренах Римської імперії. Спочатку переслідування не мали систематичного характеру і проводилися місцевою владою. Але коли імператор Нерон стратив християн після пожежі 64 року, гоніння поширилися по всій імперії. Одним з перших законів проти християн був так званий наказ Септимія Севера, виданий 202 року, що забороняв навернення в юдаїзм чи християнство. Найбільші гоніння були за імператорів Діоклетіана і Галерія.
Але іноді покарання ранніх християн набувало іншої форми, пояснюють археологи Томас Леві та Мохаммед Наджар у своїй статті «Засуджені на шахту». У статті йдеться, що ранніх християн довічно засуджували на видобуток мідної руди в регіоні Файнан (сучасна Йорданія). Робота тут була такою важкою, що ніхто не виживав. Це було формою ранньохристиянського переслідуванням рівнозначного смертному вироку. Повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
«Відправлення в’язнів на шахту у Файнані, де добували мідну руду, було популярною формою раннього християнського переслідування в Римській імперії. Це була виснажлива робота, з жахливими умовами, по суті це був смертний вироком для всіх тих, хто сюди потрапив», – йдеться у статті.
Людство розпочало виплавляти мідь 4500-4000 років до нашої ери. У ті давні часи в Ізраїлі на південь від Мертвого моря існували мідні родовища, схожі на Файнан. Це були одні із найперших у світі мідних шахт.
Біблійний цар Соломон добував з цих родовищ мідну руду для Ізраїлевого царства, виплавляв мідь, з якої виробляли зброю, знаряддя праці, а також торгували металом.
Зрозуміло, що римляни теж скористалися цими природними ресурсами, коли вони отримали контроль над цією територією та мідними копальнями. Цей регіон став місцем примусової праці, де працювали засуджені на смерть і раби.
У дослідженні також йдеться, що римські імператори не були єдиними, хто засуджував християн на видобуток мідної руди у Файнані. Навіть після того, як християни стали правителями Римської імперії, ця форма ранньохристиянських переслідувань продовжувала використовуватися для покарання засуджених єретиків та прихильників суперницьких сект.