Вчені розповіли про вплив коронавірусу SARS-CoV-2 на мозок, через який деякі пацієнти позбавляються нюху після інфікування.
Дослідження італійських медиків та їхніх колег з США опублікували в журналі JAMA Network. Автори роботи заявляють, що втрата нюху, або аносмія, — це свідчення того, що новий коронавірус впливає на мозок.
У дослідженні описали історію 25-річної пацієнтки з Італії. У неї діагностували сухий кашель, майже повну втрату нюху і ослаблені смакові відчуття. На третій день після появи симптомів дівчина зробила фіброскопію носоглотки, а також КТ грудної клітки і щелепно-лицевої ділянки. Обстеження не дали конкретних результатів. Після цього пацієнтка пройшла МРТ головного мозку.
З’ясувалося, що в корі прямої звивини правої півкулі і в нюховій цибулині дівчани є гіперінтенсивні ділянки. У пацієнтки взяли аналіз на SARS-CoV-2, і результат виявився позитивним.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»