У країнах Центральної Європи річні темпи росту буків і смерек зросли на 77%. Одночасно, в порівнянні в 1870 роком, щільність у всіх видах деревини знизилася на 8-12%.
Німецькі вчені провели дослідження в південній частині Німеччини на території 41 лісової ділянки. Згідно з висновками, дерева при глобальному потеплінні стануть вищими і, одночасно, крихкими.
В основному вчені аналізували ялини, сосни, буки і дуби. У ялин і буків зафіксовано збільшення темпів річного росту на 77%. Це, з одного боку, може бути гарною новиною. Великі дерева зможуть більше поглинути з атмосфери вуглекислого газу. Також виростуть промислові заготівлі деревини.
При глобальному потеплінні зима наступатиме пізніше. У багатьох регіонах у дерев з'явився додатковий тиждень вегетативного періоду. Однак, прискорений ріст, одночасно, робить деревину більш ламкою.
Погано впливають на погіршення якості деревини і азотомісткі забруднюючі речовини, яких в атмосфері, грунті і воді накопичується все більше й більше.
Вчені встановили, що з кінця XIX століття в деревині вдвічі скоротилася кількість вуглецю. А це означає, що дерева стали менш здатними до зв'язування атмосферного вуглекислого газу. У той же час прискорене зростання лісів фахівці вважають позитивним. Їх площа лише за останні 35 років збільшилася на 7%. Правда, це не стосується районів з посушливим або напівпосушливими кліматом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»