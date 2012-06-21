Фахівці з Орхуського університету в Данії повідомили про свою розробку під час засідання Європейського товариства кардіологів. Провідний автор, доктор Бйарн Лінд Норгаард, заявив, що схема найбезпечніша. Її можна застосовувати, щоб виявити, де забиті коронарні артерії, що призводить до сильного болю в грудях, та має пряме відношення до виникнення серцевого нападу. Схему розроблено і засновано на анатомічних даних за стандартними CTA-скан, для розрахунків яких застосовується особливий математичний алгоритм.
Методика замінює інвазивну техніку, яка оцінювала, чому не відбувається кровотік під час стенозу. Раніше вчені з Каролінського інституту в Швеції спростували ефективність кисневої терапії для протидії серцевого нападу. Експерти відзначили, що метод не справляється із серцевою недостатністю, а тому і не зменшує ризики летального результату від захворювання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»