Мексиканські вчені розшифрували розповідь про одну з найсильніших династій майя, яка правила в місті Коба протягом майже трьохсот років між приблизно 500 і 780 роками н.е.
Це місто розташоване на півострові Юкатан, на території штату Кінтана-Роо сучасної Мексики. У період світанку цивілізації майя Коба був одним із найбільших міст на півострові.
Розкопки проводилися тут силами археологів з Національного інституту антропології та археології протягом останніх десяти років. У місті знаходиться досить багато будівель і кам'яних церемоніальних дамб – всього близько 120 квадратних кілометрів. Вченим вдалося розшифрувати написи, які були ідентифіковані на різних культових та інженерних спорудах. На думку дослідників, мова йде про імена чотирнадцяти правителів з однієї династії, яка відноситься до раннього класичного періоду. Це був час максимально розквіту міста.
Ім'я засновника діннастіі – Джунпік Струм, дослідники приблизно переводять якось «Той у кого 8000 кременів». Примітно, що серед династії вчені ідентифікували і жінку – Ісік ... Йопаат (її ім'я дослідники розшифрували не до кінця), яка правила містом протягом 40 років на початку 7 століття. Цей факт є не зовсім типовим для майя, хоча подібні приклади є.
Крім цих двох правителів, археологи розшифрували або частково розшифрували й інші імена – Кахта Чітам, Уксмал, Кавііла, Йопаата Тадж-Наджа, Кахк, Каломте і Ксамана Кавііла.
Коба залишався значущим центром до приблизно 1000 року н.е. І далі аж до приходу іспанських завойовників близько 1550 року мав швидше ритуальне значення. З приходом конкістадорів місто було залишене місцевими жителями.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»