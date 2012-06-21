Фахівець із дослідження історії Ватикану з'ясувала, що Да Вінчі передбачив кінець світу в 4006 році.
Сабріна Сфорца Галіція, яка спеціалізується на дослідженні історії Ватикану, заявляє, що вона розшифрувала «код да Вінчі», проте він ніяк не пов'язаний з тим кодом, який описував у своїх творах письменник Ден Браун.
Дослідниця проаналізувала символи і знаки, які великий майстер зашифрував у вигляді послання про кінець світу на своєму полотні «Таємна вечеря». Сабріна Сфорца Галіція звернула увагу на певний символізм полотна – 24 літери латинського алфавіту, використані для представлення 24 годин дня, а також акцент автора на цифрі 3 – 3 вікна, 3 групи апостолів і так далі. А також дослідниця вдалася до допомоги знаків Зодіаку. У підсумку вона з'ясувала дату кінця світу 21 березня 4006 року. У цей день почнеться Всесвітній потоп, який триватиме до 1 листопада того ж року. Згідно прогнозу, людство у цей період загине.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»