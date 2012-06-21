Агентство перспективних оборонних розробок (DARPA) міністерства оборони США уклало з компанією Raytheon контракт на розробку системи виявлення мін і саморобних вибухових пристроїв. Від усіх інших вона буде відрізнятися тим, що в її склад увійдуть модифіковані бактерії.
Зараз для пошуку вибухових пристроїв військові застосовують металошукачі, тепловізійні системи, а іноді і тварин. На цей раз тварини теж допоможуть саперам, але нетиповим способом.
Система буде складатися з безпілотного комплексу, який буде засівати модифікованими бактеріями заміновану територію. Якщо мікроорганізми увійдуть в контакт з вибуховою речовиною, то почнуть виділяти білок з флуоресцентним світлом. Це світіння реєструватимуть датчики на безпілотниках. Про які саме вибухові речовини йде мова, поки не повідомляється.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»