Астрономи виявили сліди галактики-монстра XMM-2599, яка утворилася за часів раннього Всесвіту і загадково загинула майже 12 мільярдів років тому. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Всього за 1 мільярд років галактика досягла розміру 300 мільярдів сонячних мас і «померла», припинивши утворювати нові зірки. Вчені не виключають, що на долю космічного об'єкта вплинула якась чорна діра. Вони вважають, що відкриття може привести до перегляду космологічних моделей раннього Всесвіту.

Міжнародна група астрономів з США, Німеччини, Італії, Нідерландів і Чилі виявила незвичайну галактику-монстра, яка активно розвивалася близько 12 мільярдів років тому і загадковим чином загинула, припинивши зореутворення. Дані були отримані за допомогою інфрачервоного спектрографа в гірській обсерваторії Кека на Гаваях.

Вчені назвали мегамасову галактику XMM-2599 і за неймовірні розміри зарахували її до категорії «монстрів». За їх словами, галактика почала активне зореутворення на зорі історії нашого Всесвіту (близько 13 млрд років тому) і створила майже за 1 мільярд років величезну кількість зірок. На піку своєї активності вона щорічно формувала зірки, загальна маса яких більш ніж в 1000 разів перевищувала сонячну. Підрахунки вчених показали, що в результаті XMM-2599 розрослася до 300 мільярдів мас Сонця.

«Примітно, що XMM-2599 сформувала більшість зірок в шаленому темпі. А до моменту, коли вік Всесвіту становив лише 1,8 млрд років, галактика стала неактивна», – заявив провідний автор роботи, співробітник факультету фізики і астрономії Каліфорнійського університету в Ріверсайді Бенджамін Форрест.

Вчені не виключають, що зореутворення могло припинитися під впливом якоїсь чорної діри або ж XMM-2599 з якоїсь причини перестала отримувати енергію.

«У цю епоху лише не всі галактики перестали формувати зірки, і серед них немає такої ж масивної, як XMM-2599», – каже колега Форреста, професор фізики і астрономії Джилліан Вілсон.

На думку вчених, такі об'єкти повинні активно формувати зірки протягом тривалого часу. Однак галактика XMM-2599 припинила це робити – в цьому і полягає її унікальність, вважають дослідники. Також астрономи вважають, що існування таких «мертвих монстрів» призведе до перегляду математичних моделей утворення зірок в галактиках часів ранньої історії Всесвіту.

Подальший еволюційний шлях XMM-2599 неясний, відзначають дослідники, так як вони «зловили» галактику в неактивній фазі. Світло від древніх галактик йде до Землі мільярди років, і про сьогоднішній стан об'єкта можна тільки гадати.

Астрономи впевнені в одному: галактика не може втратити свою масу. Тому теоретично XMM-2599 здатна гравітаційно притягнути близькі галактики і стати однією з найяскравіших галактик скупчення у Всесвіті, вважають вчені.

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Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»