Американські та ізраїльські вчені детально вивчили поведінку організму при виникненні вірусних захворювань. З'ясувалося, що у деяких випадках організм маркував ракові клітини як вірусні та переставав з ними боротися. Вчені прийшли до висновку, що якщо зупинити цей процес маркування, то імунна система буде сама в силах пригнічувати онкологію.
Відключення механізму, пов'язаного з активацією імунної системи, дозволить захисним клітинам організму більш ефективно боротися із злоякісними пухлинами, вважають вчені з Гарвардської медичної школи і Університету імені Бар-Ілана. Результати їх дослідження опубліковані в журнал MedicalXpress.
За словами професора Леванона, якщо придушити механізм, який зазвичай обслуговує клітину, маркуючи гени, подібні до людських вірусів, щоб не ідентифікувати їх як віруси, імунна система може використовуватися для боротьби з раковими клітинами більш ефективним чином.
Всі експерименти проводилися на лабораторних мишах. Трансплантовані пухлини виросли набагато більше у тих гризунів, яким не «блокували» механізм маркування онкологічних клітин. Результати експерименту дуже обнадіюють і будуть продовжувати мотивувати команду вчених рухатися в напрямку застосування цього методу лікування на людях.
При цьому найбільший ефект від такого блокування вчені зафіксували при раку легенів і меланоми. Фахівці вважають, що відкриття дозволить зробити прорив у лікуванні онкології.
Леванон зазначив, що кілька провідних компаній вже розпочали розробляти подібні ліки, але більшість існуючих препаратів не здатні змусити імунну систему боротися з раком і поки допомагають лише невеликій кількості пацієнтів.
Раніше австралійські вчені створили метод уповільнення росту злоякісної пухлини за допомогою відключення механізму її кровопостачання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»