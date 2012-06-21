Норвезькі дослідники та науковці з Данії з'ясували, яка поза найкраще підходить для сну. Було встановлено, що людині корисніше за все засинати на боці.
Вчені з'ясували, що сон на боці є запорукою довголіття. Людина, яка спить не на спині, і не на животі, має більш міцний сон. Люди, які сплять, лежачи на боці, мають менше проблем зі спиною. У таких людей набагато вищий рівень здоров'я і рідше зустрічається викривлення хребта.
За даними вчених, сон на боці має велику користь для жінок. Однак є і протипоказання, які свідчать про те, що спати на боці можна не всім. Від засипання в такій позі варто відмовитися людям, які перенесли інфаркт або ж тим, хто має проблеми з серцево-судинною системою.
Під час сну на боці збільшується навантаження на печінку, так що людям, які мають проблеми з цим органом, варто спати в іншій позі. Вчені також встановили, що вагітним жінкам корисніше засинати на лівому боці, так як така поза дозволяє поліпшити кровообіг.
Сон на боці корисний і для людей, які страждають від хропіння. Така поза зменшить ризики того, що людина почне хропіти. За словами вчених, люди марно недооцінюють користь тієї чи іншої пози для сну. Під час того, як людина спить, його організм продовжує функціонувати, тому важливо створити всі умови для того, щоб ранок був добрим і бадьорим.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»