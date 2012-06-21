Американські вчені довели, що єгипетські піраміди були побудовані людьми, а не позаземними істотами, як говорили дослідники. Результати робіт опубліковані в наукових журналах.
Під час дослідження історичних пам’яток в одній будові були помічені похибки. Експерти відразу звернули увагу, що підстава піраміди Хеопса не має форми ідеального квадрата. Древні будівельники допустили помилки під час розрахунків, після чого одна сторона стала більше інших аналогів, проте фахівцям не вдалося з’ясувати, яка техніка була використана людьми.
Ці події стали підтвердженням людської праці, як і інші знахідки, помічені вченими раніше. Незважаючи на такі вагомі доводи, деякі фахівці дотримуються теорії, згідно якої споруди були зведені богами або минулими цивілізаціями.