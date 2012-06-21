Університет Копенгагена оприлюднив свою колекцію давньоєгипетських папірусів. Значну частину текстів ще не переведено, повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиланням на іноземні ЗМІ. Їх розшифровкою і перекладом нині займається міжнародна команда вчених.
Аспірантка з Університету Нью-Йорка Ембер Джейкоб працює з медичними текстами знайдених у храмі в Тебтунісі, вона так коментує прочитані папіруси: «У наших руках опинилися найдавніші тексти, які розповідають про роботу нирок. Досі ми думали, що єгиптяни про них нічого не знали, але тексти доводять зворотне». Знайдені тексти також містять різні рецепти: від косметики до лікарських препаратів.
Єгиптолог з Копенгагена Тім Райхольт каже: «Ці тексти повністю змінюють наше уявлення про історію медичної науки. Коли ми говоримо про науку, то в першу чергу концентруємося на грецькому і римському періоді. Однак єгипетські медичні тексти написані 3500 років тому, задовго до грецьких і римських». Зіставлення знайдених рецептів і описів вказують на те, що єгипетські відкриття використовувалися в європейській і близькосхідної медицині аж до Нового часу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»