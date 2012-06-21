Американські вчені працюють над створенням лікарського препарату, який допомагає позбутися відчуття самотністі. Важливість цієї розробки полягає в тому, що з почуттям самотності найчастіше необхідно боротися, оскільки воно провокує розвиток серйозних захворювань.
З кожним роком кількість людей, які стикаються із соціальною ізоляцією, збільшується. Так, згідно з аналітикою, 75% американців регулярно перебувають у стані самотності. Це впливає не тільки на психіку людини, але і на здоров'я всього організму. Так, соціальна ізоляція провокує серцеві захворювання і навіть онкологію.
Ініціатором створення таблеток від самотності стала Стефані Качіоппо. За її словами, вона перебувала в такому стані, втративши свого коханого. Препарат не розрахований на повне вилікування пацієнта, але є нейтралізатором негативного впливу на когнітивні особливості. В основі ліків – прегненолон, що послаблює вплив тривожності.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»