Фахівцям Массачусетського технологічного інституту вдалося перетворити токсичну молекулу отрути оси у життєздатну, отримавши антибіотик для людини. Результати їх роботи представлені в MIT News.
Відомо, що комахи є носіями отрути, з'єднання якого здатні боротися з бактеріями. Але токсичність цих сполук не дозволяла вченим використовуватися їх при створенні антибіотиків. У ході дослідження вченим вдалося перетворити токсичну для людини молекулу отрути в безпечну. Таким чином, були виведені різновиди пептидів, які усувають бактерії, але залишаються безпечними для людини. Про це розповів один з авторів роботи Сезар де ла Фуенте-Нуньєс, який працює в Массачусетському технологічному інституті.
Об'єктом дослідження стала отрута оси, так званий Polybia paulista. Цей маленький пептид альфа-спіральної структури пошкоджує бактеріальні клітинні мембрани. Це вплив типово для багатьох інших протимікробних речовин.
Дослідження почалося з того, що вчені створювали десятки варіантів початкового пептиду. Потім вони зробили аналіз змін спіральної структури пептидів, а також вплив змін на гідрофобность пептидів. Створені речовини були перевірені на протистояння семи видів бактерій.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»