Новий матеріал, що поєднує целюлозу і павутинні білки, демонструє міцність, легкість і гнучкість і може стати новою «зеленою» альтернативою пластмасам.
Отримати матеріали, які одночасно міцні і пружні залишається однією з найбільш важливих і складних технологічних завдань. Нове рішення запропонували розробники фінського Університету Аалто, які зуміли скомбінувати елементи двох широко поширених природних матеріалів, – павутинного шовку і деревини. Про це вчені повідомляють в статті, опублікованій в журналі Science Advances.
Процес, запропонований командою професора Маркуса Ліндера (Markus Linder), починається з обробки березової деревної пульпи і отримання нанорозмірних целюлозних ниток. Потім вони поміщаються на підкладку, вирівнюються струменем рідини і насичуються адгезивними білками павутини. Отримати повноцінну павутину штучно поки що вченим не вдається, проте всі її ключові білки можна проводити за допомогою ГМ-бактерій.
За словами вчених, такий процес призводить до утворення щільних бета-шарів білка, які стягують і «склеюють» целюлозні нитки. Такий композитний матеріал демонструє одночасно відмінні характеристики міцності та неабиякі пружні властивості. Тепер автори намагаються отримати з нього нові корисні продукти – тканини, упаковку і навіть медичні імплантати. У майбутньому композит може стати альтернативою поширеним сьогодні пластмасам, зручним і безпечним для навколишнього середовища.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»