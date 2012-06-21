Біологи створили першу в світі штучну копію коронавірусу SARS-CoV-2, виростивши вірусні частки в клітинах дріжджів і модифікувавши геном патогена. Клітини, інфіковані синтетичним коронавірусом, починають світитися, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Про створення синтетичного клону коронавірусу нового типу розповіли співробітники Бернського університету. Вчені, групу яких очолив професор Фолькер Тіль, зуміли виростити штучний коронавірус, що світиться всього за тиждень. «Той факт, що ми змогли отримати синтетичний клон вірусу всього за тиждень, пояснюється високою ефективністю створеної нами системи на основі клітин дріжджів. Це середовище відмінно підходить для отримання коронавірусів різних типів, а також інших вірусів», — говорить Тіль.
Навіщо потрібна синтетична копія коронавірусуа, яка змушує заражені клітини світитися? Вчені пояснили, що це — дуже потужний інструмент для вивчення різних особливостей небезпечного патогена, який спровокував пандемію COVID-19.
Клон коронавірусу зі зміненим геномом, за словами авторів проєкту, можна застосовувати як для досліджень, присвячених процесу інфікування, так і для створення перспективних вакцин і противірусних препаратів прямої дії. Новий патоген вже був використаний для вивчення ефективності ремдесівіра — експериментального противірусного препарату, який показав непогані результати в лікуванні COVID-19.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»