У людини є багато незручностей, з якими їй доводиться змиритися, одним з таких є невміння бачити в темряві. Але вченим вдалося вирішити цю проблему, вони придумали такі спеціальні датчики, які можуть посприяти поліпшенню зору в умовах цілковитої темряви.
Над цим винаходом працювали дослідники з Медичної школи Університету Массачусетсу. Особливість цих датчиків полягає в тому, що вони можуть вловлювати інфрачервоні промені, які в свою чергу виходять від усіх об'єктів. Іншими словами, за допомогою цих датчиків можна розгледіти будь-який об'єкт шляхом зчитування «своєрідних сигналів».
Про цей винахід повідомляє, англомовне видання Science Alert. Ці наночастинки знаходитимуться в краплях для очей, які просто потрібно буде регулярно приймати.
Раніше експеримент провели на гризунах. Для того, щоб зрозуміти, чи дійсно це працює, дослідники перевірили зіничний рефлекс мишей, а також виміряли потенціал струму, який виникає у відповідь на дратівливий чинник. Виявилося, що очі дійсно розрізняють предмети в нічний час, бачать їх як вдень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»