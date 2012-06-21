Вчені з Чиказького університету розробляють нову систему на основі алгоритмів машинного навчання, яка буде автоматично перекладати тексти, виявлені на стародавніх глиняних табличках. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр», посилаючись на статтю, опубліковану на сайті установи.
Технологія отримала назву DeepScribe. Автори зосередилися на аналізі клинопису, яка використовувалася у Першій Перської Імперії (550-330 рр. до н.е.). Використовувані нині методи перекладу не дозволяли перевести тексти тієї епохи через складність символів та обсягу носіїв.
Для навчання моделі вчені використовують понад 6000 розмічених зображень з архіву Персеполя. Це дозволить прочитати знайдені таблички, які до цього жодного разу не вивчалися. Фахівці розраховують, що це дозволить їм дізнатися більше про історію і життя держави Ахеменідів.
За словами професора ассирології Сюзанни Паулюс DeepScribe могла б серйозно вплинути на науку, якщо в подальшому технологію навчать працювати і з іншими стародавніми мовами.
Крім зображень вчені використовували спеціально розроблений словник і базу даних з 100 000 символів. За попередніми даними, модель зуміла розшифрувати знаки з точністю до 80%. Згодом штучний інтелект зможе допомогти в пошуках джерела походження артефактів, історія яких зараз невідома.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»