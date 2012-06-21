Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Американські дослідники з Массачусетського технологічного інституту створили клей, який допоможе пацієнтам, які мають найрізноманітніші травми. Це липка речовина, схожа на ту, що використовують деякі тварини (ракоподібні) для прилипання до каменів.

Вчені зауважують, що клей отримали за допомогою змішування спеціальних з'єднань (отриманих зокрема з панцирів ракоподібних) з медичним силіконовим маслом. В результаті утворилася пастоподібна речовина.

Результати експериментів показують, що при нанесенні на рану вже через 15-30 секунд цей клей застигає, кров звертається і перестає йти. Наносити гель слід на поріз.

З переваг розробки, як відзначають фахівці, – вплив на поранення будь-якої форми. У той же час двостороння стрічка такого ефекту не здатна зробити.