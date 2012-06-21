Фахівці з словацької біотехнологічної компанії Axon Neuroscience розробили вакцину від хвороби Альцгеймера, здатну уповільнити погіршення когнітивних функцій. Детальніше про неї вони розповіли в статті в журналі Nature Aging.

У дослідженні брали участь 193 пацієнта з легкою формою хвороби Альцгеймера. 117 протягом 24 місяців отримали 11 доз вакцини AADvac1, інші – плацебо. Вакцина виявилася здатна уповільнити накопичення тонкого пептидного нейрофіламенти, білка, пов'язаного з більш швидким погіршенням когнітивних функцій.

Значущої різниці в тестах на когнітивні функції у двох груп в цілому дослідники не виявили. Однак, порівнюючи групу, що одержувала плацебо і підгрупу з найбільш високими значеннями біомаркерів, які свідчать про наявність в мозку скупчень тау-білка і бета-амілоїду, вчені прийшли до висновку, що для них вакцина здатна уповільнити погіршення когнітивних функцій майже на третину.

Дослідження проводилося на невеликій вибірці і було направлено в першу чергу на те, щоб зрозуміти, чи безпечна вакцина, відзначають автори роботи. В цьому плані препарат себе виправдав, не викликавши жодних клінічно значущих побічних ефектів. Однак щоб вивчити його ефективність, необхідні випробування на більшій кількості людей. Вони заплановані на початок 2022 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»