Медики заявили, що їм вдалося створити спеціальний імунотоксин, що знищує клітини з дефектним білком. Завдяки йому вчені сподіваються створити препарат, який допоможе людям, що хворіють на розсіяний склероз і діабет першого типу.
Розробка належить американським ученим зі штату Юта. Як пояснили експерти, цей метод підійде для лікування будь-якого аутоімунного захворювання. Вся справа в тому, що під час хвороби пошкоджуються клітини в білку PD-1. Вчені проводили безліч досліджень і експериментів, щоб з'ясувати, як боротися з пошкодженими клітинами. У результаті експертам посміхнулася удача. Їм вдалося створити спеціальну речовину, яка ліквідовує пошкоджені клітини.
Пошкоджені клітини небезпечні тим, що блокують важливі для імунітету Т-лімфоцити. Імунотоксин не дозволяє їм це зробити. Крім того, він також допомагає в ліквідації злоякісних пухлин.
У мережі вже прокоментували повідомлення про розробку. Багато користувачів мережі відзначили, що відчувають позитивні емоції від досягнень у медицині. Однак інші не поспішають радіти. На їхню думку, слід спочатку розробити препарат, а потім – перевірити його. Уже тоді стане відомо, чи вдасться втілити цей спосіб лікування в ефективні ліки.
Втім, вчені більш оптимістичні. Вони перевірили дію імунотоксінів на лабораторних мишах. В результаті розвиток діабету на 10 тижнів сповільнюється, а також зникають ознаки розсіяного склерозу. Якщо метод виявиться підходящим і ефективним для людини, тоді можна буде говорити про перші в світі ліки, які здатні вилікувати діабет першого типу і розсіяний склероз.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»