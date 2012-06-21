Археологи Стенфордського університету (США) прийшли до висновку, що виникнення практики пивоваріння передувало вирощування культурних злакових рослин і стало однією з причин розвитку сільського господарства і стародавніх цивілізацій. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.
Дослідники проаналізували органічні сліди в кам'яних ступках, знайдених в печері Ракефет на північному заході Ізраїлю. Знайдені тут стародавні артефакти відносяться до натуфійскої культури, яка існувала на території Леванту в період мезоліту (середнього кам'яного віку), близько 12 500-9500 років до нашої ери. Виявилося, що натуфійці, які були мисливцями-збирачами, вміли варити пиво і використовували його як ритуальний напій для вшанування померлих.
У ступках знайшли крохмаль і фітоліти – мікроскопічні скам'янілі рештки рослин. Ці факти вказують на те, що натуфійці використовували пшеницю і ячмінь як інгредієнти для пивоваріння. Цей процес був триступінчатим. Спочатку злаки переробляли в солод шляхом пророщування зерен у воді, потім їх висушували. Після цього солод роздрібнювали, нагрівали і, нарешті, піддавали бродінню.
На думку вчених, пивоваріння стало причиною розвитку сільського господарства в регіоні, оскільки натуфійці стали активно вирощувати злакові культури. У свою чергу, ритуали з використанням алкогольного напою грали роль механізму соціального регулювання в древніх ієрархічних суспільствах.
ДОВІДКА «УК»
Найдавніший хліб археологи знайшли у східній частині Йорданії нещодавно. Це може бути від 11 600 до 14 600 років. Знайдене пиво, про яке йдеться в повідомленні, може бути від 11 700 до 13 700 років. Тобто варити пиво люди кам’яного віку навчилися майже одночасно, як і пекти хліб.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»