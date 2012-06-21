Чотири нових види тропічних акул, які використовують плавники для пересування, з'явилися у водах Північної Австралії і Нової Гвінеї.
Вчені з Університету Квінсленда виявили нових акул і запевнили місцевих жителів у тому, що морські хижачки не є небезпечними.
«Вони в середньому, менше метра в довжину. Крокуючі акули не є загрозою для людей. Але їх здатність виживати в середовищі з низьким вмістом кисню і ходити на плавниках дає величезну перевагу перед здобиччю – дрібними ракоподібними і молюсками », – розповіла один з авторів роботи Христина Даджон.
На сайті університету йдеться про те, що ці акули стали пересуватися незвичайним для водних мешканців способом майже 2 мільйони років тому. Тоді ж вони вибрали свій регіон проживання. Разом з новими видами наука тепер налічує дев'ять представників крокуючих акул. Але Даджон з колегами впевнена, що їх набагато більше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»