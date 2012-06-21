Вчені з Південноафриканського національного інституту біорізноманіття виявили в Анголі новий вид тарантулів з великим «рогом» на спині. Своє відкриття вони описали в статті у журналі African Invertebrates.
Новий вид належить до роду Ceratogyrus – рогаті павуки-бабуїни. Павука назвали Ceratogyrus attonitifer. Відмінна риса нового виду – велика рогоподібна опуклість на спині.
«У жодного іншого павука в світі немає такого виступу, – відзначають дослідники. – Функція рогу поки що невідома ».
Вчені виявили новий вид павуків у лісах центральної Анголи. Павуки живуть у норах з піску, серед пучків трави. Дослідникам вдалося знайти кілька самок. Павуки полюють переважно на комах, їх отрута безпечна для здоров’я, але укуси можуть спровокувати інфекції.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»