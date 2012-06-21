Незважаючи на те, що переливання молодої крові не зупинить процес старіння, така процедура може призупинити розвиток смертельних хвороб в організмі літніх людей, переконані вчені.
Ведучий генетик Лондонського коледжу Лінда Партрідж зробила неймовірне відкриття – за її словами, переливання молодої крові літнім людям має безліч переваг. Дослідження опубліковав журнал Nature.
Робота Лінди Партрідж продемонструвала, що такі переливання нездатні зупинити процес старіння, однак завдяки цьому у літніх людей можна зупинити такі захворювання, як рак, недоумство або хвороби серця.
Цей метод був предметом для численних експериментів і випробувань протягом останніх кількох років. Проте поки залишається неясним, завдяки яким молекулам відбуваються процеси припинення таких серйозних захворювань.
«Ідентифікація цих даних є першочерговим завданням для досліджень», – підкреслила Партрідж.
Вона також зазначила, що тепер мають бути подальші дослідження, метою яких стане визначення довгострокових наслідків і можливих побічних ефектів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»