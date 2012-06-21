Співробітники Клівлендського музею природної історії відновили риси гомініда, який жив 3,8 мільйона років тому.
На їхню думку, він є найбільш раннім прямим предком сучасних людей, повідомляє Nature.
Дорослий самець належав до виду Australopithecus anamensis і жив у високогірних районах сучасної Ефіопії.
Рештки цих істот збереглися дуже погано. Тривалий час вченим вдавалося виявити лише зуби і осколки щелепа, що датуються 2,4 - 3,9 мільйонами років.
Відтворити за такими фрагментами повний образ гомінідів було неможливо.
Прорив стався в 2016 році, коли житель регіону Афар випадково виявив верхню щелепу австралопітека. Це відбулося всього в 55 кілометрах від місця, де кілька десятиліть тому знайшли скелет «Люсі» – першої відомої науці представниці цього роду.
Пізніше з землі витягли і решту черепа.
Вивчивши решткии, вчені змогли отримати уявлення про зовнішній вигляд стародавнього гомініда. Виявилося, що в ньому поєднані як примітивні, так і більш розвинені риси.
Так, Australopithecus anamensis відрізнявся від ранніх приматів меншим розміром іклів. Інший аспект стосувався структури особи. Кістки черепа були великими і міцними, щоб витримувати навантаження, наприклад, при пережовуванні дуже жорсткої їжі – це типово для австралопітеків.
«Досі у нас був великий розрив між найбільш ранніми відомими людськими предками, яким близько шести мільйонів років, і такими видами, як «Люсі», яким від двох до трьох мільйонів років», – пояснила учасниця дослідження Стефані Мелілло з Інституту Макса Планка .
Знайдена в Ефіопії особина показує, як відбувався розвиток Homo в цей часовий відрізок.
Вчені прийшли до висновку, що протягом 100 000 років два види австралопітеків (вищеописаний Anamensis і A. Afarensis, до якого належала «Люсі») були сусідами один з одним, але поступово поділялися на дві різні еволюційних гілки. Ймовірно, в якийсь період один вид витіснив інший.
Авторам дослідження також вдалося відтворити умови, в яких жив найдавніший гомінід. Він жив у дельті річки, але території навколо водойми були досить посушливими. Раціон австралопітека складався в основному з рослин.
Також в цій місцевості мешкали жирафи, антилопи, коні і носороги, хижаки у вигляді ранніх собак і гієн та інші примати, зокрема, нині вимерла мавпа Pliopapio alemui.
Вчені відзначили, що планують продовжувати вивчення черепа, щоб краще встановити будова мозку австралопітеків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»