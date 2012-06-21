Вченим вдалося завдяки жуйці на смолі розшифрувати ДНК і відтворити вигляд дівчини, яка проживала на території Данії 5,7 тисяч років тому. Про це повідомляє Nature Communications.
Фахівцям вдалося зібрати генетичний матеріал (слину) зі смоли, яку мешканці острова Лолланн використовували як жуйку, і розкрити повний геном давньої людини і вивчити мікробіом порожнини рота.
Під час дослідження з'ясувалося, що ДНК належить жінці, схожій на мисливців-збирачів Європейського материка. Передбачається, що у неї були темна шкіра і волосся, але блакитні очі.
«Цей фенотип був поширений в мезолітичній Європі (13-5 тисяч років тому), світла шкіра у представників європейської популяції проявилася в більш пізній період», – розповіли автори проєкту.
У стародавньої мешканки також виявили вірус Епштейна-Барра та пневмонію, а також у неї була непереносимість до лактози і захворювання ясен.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»