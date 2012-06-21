Вчені відтворили зовнішній вигляд вимерлих родичів сучасних людей – денісовців – на основі їх ДНК. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Cell в четвер, 19 вересня.
Зовнішній вигляд родича людини виявився схожим з неандертальським: велика щелепа, низький лоб, велика грудна клітка і широкий таз.
Відзначається, що генетичний матеріал вчені отримали з кістки пальця жінки, знайденої в Денісовій печері в Алтайському краї, де цей вид людини жив 50 – 200 тисяч років тому.
За словами вчених, найбільше денісовська людина нагадувала неандертальців (зокрема, мала могутній череп і щелепи), хоча в дечому була схожою і на кроманьйонців, а певні її риси можна було б назвати унікальними. У порівнянні з кроманьйонцями і неандертальцями, щелепи денісовців, імовірно, були довгими, а обличчя – широкими. Також денісовська людина була схожою на неандертальців широкими стегнами, а на кроманьйонців – досить рано випадаючими від старості зубами.
Крім того, для відтворення вигляду денісовців міжнародна група вчених використовувала дані ДНК двох неандертальців, п'яти стародавніх людей, 55 сучасних представників нашого виду, а також п'яти шимпанзе.
Первісна людина могла також сприяти тому, що сьогодні у сучасних людей найкращий імунний захист. Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі «Nature Immunology», сучасні люди мають генний варіант денисівця, який посилює низку імунних і запальних реакцій. На думку дослідників, це краще захищає людину від патогенних мікробів.
Нині вчені докладають усіх зусиль, щоб розшифрувати поява дуже різних людських родичів. В кінці серпня американські вчені опублікували дослідження, яке відтворює обличчя найстарішого предка сучасної людини. (Детальніше читайте тут.)
ДОВІДКА «УК»
Денісовці – це далека неандертальська сестринська група. У той час як неандертальці жили в основному в Європі і Західній Азії, денісівці переміщалися через Східну Азію. Вони, ймовірно, 40 000 років тому жили в горах Середньої Азії та на Алтаї.
Для класифікації: неандерталеці вимерли приблизно 30 000 років тому.
Денісовці мають 56 анатомічних особливостей, в яких вони відрізняється від сучасних людей і неандертальців, 34 з низ, пов'язані з будовою черепа.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»