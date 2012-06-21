Видання Frontiers in Bioengineering and Biotechnology опублікувало нову статтю, в якій повідомляється, що американські вчені були змушені випустити в природу генетично модифікованих комах. Йдеться про самців метеликів капустяної молі Plutella xylostella, яких «відредагували» для зменшення шкоди, якої вони завдають сільському господарству.
Відомо, що ці комахи завдають шкоди посівам ріпаку та кільком видами капусти, виробляючи при цьому імунітет до хімічних препаратів, що призводить до колосальних збитків рослинницьких господарств. Так, вчені впровадили в комаху два нових гена, один з яких передається самцям метеликів, знищуючи новонароджених самок. Що стосується другого, то він був інтегрований для визначення модифікованих метеликів в природі.
За словами вчених, вони також модернізували гени самців так, щоб наступні покоління цих комах не були стійкі до хімічних речовин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»