Скільки точно триває доба на другій за розміром планеті Сонячної системи Сатурні, з'ясували американські вчені.
Як повідомила газета The New York Times, встановити тривалість доби вдалося завдяки аналізу незначних збурень у кільцях гігантської планети, які створюються під час обертання Сатурна. У результаті вчені підрахували, що одна доба на Сатурні триває 10 год 33 хв і 38 сек.
Визначити швидкість обертання планети та точну тривалість дня на Сатурні раніше ускладнювала щільна завіса з хмар. Однак цю проблему вирішила запущена ще в 1997 році міжпланетна станція Cassini. Під час останнього етапу досліджень станція в квітні 2017 року майже шість разів змогла перетнути кільця Сатурна, перебуваючи на висоті близько 2600-3900 км над хмарами гігантської планети. Сила радіосигналу, виміряна при проходженні через кільця, дала змогу отримати важливі дані про щільність кілець, а це в свою чергу стало ключем до деяких аспектів будови планети.
Цими даними поділилася з газетою співробітниця NASA Лінда Спілкер, що вивчає Сатурн понад10 років.
ДОВІДКА «УК»
Сату́рн — шоста за віддаленістю від Сонця та друга за розмірами планета Сонячної системи. Сатурн швидко обертається навколо своєї осі, складається переважно з рідкого водню і гелію, має товстий шар атмосфери. Навколо Сонця Сатурн обертається за 29,46 земних років на середній відстані 1427 млн км. Екваторіальний діаметр верхньої межі хмар — 120 536 км, а полярний — на кілька сотень кілометрів менший. В атмосфері Сатурна міститься 94 % водню і 6 % гелію (за об'ємом). Його маса у 95 разів більша за масу Землі, магнітне поле трохи слабше за земне. Вважається, що Сатурн має невелике ядро з силікатів і заліза, покрите льодом і глибоким шаром рідкого водню. На 2013 рік було відомо про існування 62 природних супутників Сатурна, найбільший з яких — Титан.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»