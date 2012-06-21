Маса Сатурна у 95 разів більша за масу Землі.

Скільки точно триває доба на другій за розміром планеті Сонячної системи Сатурні, з'ясували американські вчені.

Як повідомила газета The New York Times, встановити тривалість доби вдалося завдяки аналізу незначних збурень у кільцях гігантської планети, які створюються під час обертання Сатурна. У результаті вчені підрахували, що одна доба на Сатурні триває 10 год 33 хв і 38 сек. 

Визначити швидкість обертання планети та точну тривалість дня на Сатурні раніше ускладнювала щільна завіса з хмар. Однак цю проблему вирішила запущена ще в 1997 році міжпланетна станція Cassini. Під час останнього етапу досліджень станція в квітні 2017 року майже шість разів змогла перетнути кільця Сатурна, перебуваючи на висоті близько 2600-3900 км над хмарами гігантської планети. Сила радіосигналу, виміряна при проходженні через кільця, дала змогу отримати важливі дані про щільність кілець, а це в свою чергу стало ключем до деяких аспектів будови планети.

Цими даними поділилася з газетою співробітниця NASA Лінда Спілкер, що вивчає Сатурн понад10 років.

ДОВІДКА «УК»

Сату́рн — шоста за віддаленістю від Сонця та друга за розмірами планета Сонячної системи. Сатурн швидко обертається навколо своєї осі, складається переважно з рідкого водню і гелію, має товстий шар атмосфери. Навколо Сонця Сатурн обертається за 29,46 земних років на середній відстані 1427 млн км. Екваторіальний діаметр верхньої межі хмар — 120 536 км, а полярний — на кілька сотень кілометрів менший. В атмосфері Сатурна міститься 94 % водню і 6 % гелію (за об'ємом). Його маса у 95 разів більша за масу Землі, магнітне поле трохи слабше за земне. Вважається, що Сатурн має невелике ядро з силікатів і заліза, покрите льодом і глибоким шаром рідкого водню. На 2013 рік було відомо про існування 62 природних супутників Сатурна, найбільший з яких — Титан.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»