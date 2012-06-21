Антропологи з Єльського університету (США) припустили, що високий вміст жирів у раціоні харчування предків людей призвело до збільшення розміру мозку і появи людини сучасного типу. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.
Вчені поставили під сумнів припущення, згідно з яким саме вживання м'яса було вирішальним фактором розвитку Homo sapiens. На їхню думку, близько чотирьох мільйонів років тому гомініди, які є предками людей, через вживання кісткового мозку, витягнутого з убитих хижаками великих тварин, розвинули смак до жиру. Це давало перевагу, оскільки жир був здатний компенсувати дефіцит калорій.
За словами дослідників, забезпечення доступу до жиру і поїдання м'яса вимагає різних підходів. Так, споживання м'яса вимагало виготовлення гострих кам'яних інструментів, а для отримання кісткового мозку було досить розбивати кістки каменем. Однак в останньому випадку древні гомініди могли винайти нові способи полювання на великих ссавців, щоб не залежати від наявності туш тварин, убитих хижаками.
Крім того, вживання м'ясних білків енергетично неефективне за відсутності жиру. На їх засвоєння витрачається більше енергії, ніж виділяється в результаті. Це виключає можливість, що отимання енергії з м'яса тварин могло стати причиною збільшення мозку. Згідно з новою гіпотезою, центральна нервова система могла почати розвиватися задовго до винаходу термічної обробки тваринної їжі, яка полегшувала перетравлення і знищувала потенційно патогенні мікроорганізми.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»