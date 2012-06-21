Практично всі запаси азоту, води, органіки та інших «цеглинок життя» були занесені на Земля не астероїдами і кометами, як вважалося раніше, а «прабабусею» місяця – Тейєю, заявили американські вчені в статті для журналу Science Advances.
На думку геологів, будь-які інші версії не можуть пояснити кількість цих речовин і час їх появи на Землі.
«Ізотопний склад порід, частки сірки, вуглецю та азоту і їх загальна кількість в корі і мантії говорять про те, що вони повинні були потрапити на Землю в той момент, коли з нею зіткнулася прабабуся Місяця розміром з Марс», – пояснив Даманвір Гревал з Райсовского університету в Х'юстоні.
Планети Сонячної системи сформувалися всередині газопилової туманності і спочатку представляли собою розпечені кулі.
Вчені протягом багатьох років сперечаються про те, звідки на Землю потрапили органічні сполуки та інші речовини, завдяки яким зародилося життя.
Теорія про те, що 3,8 млрд років тому їх «занесли» на нашу планету астероїди, піддалася сумніву через різне співвідношення вуглецю та азоту в земних породах і в астероїдах-хондритах, які утворилися одночасно з Сонцем.
Так, на Землі вуглецю приблизно в двічі більше, ніж в уламках астероїдів.
Крім того, геологи виявили в складі ядра Землі велику кількість сірки.
Гревал і його колеги провели досліди і прийшли до висновку, що привнести сірку міг тільки один об'єкт – Тейя, протопланета розміром з Марс. Вона зіткнулася з Землею приблизно 4,5 млрд років тому. В результаті її ядро, багате сіркою, «розчинилося» в земному ядрі, а викинуті в космос уламки стали Місяцем.
Це ж зіткнення, найімовірніше, принесло на Землю майже всі запаси води, органіки та інших речовин, необхідних для зародження життя.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»