Вчені виявили рештки найстарішого з відомих на Землі скорпіона: скам’янілій знахідці понад 440 мільйонів років. Його виявили поблизу Ваукеша, штат Вісконсін, США.

«Все, що стосується походження павукоподібних, має велике значення для науки», – написав палеонтолог Джейсон Данлоп, куратор павукоподібних з берлінського Музею природної історії, в електронному листі в Science. – Це тому, що павукоподібні комахи є другою найбільш різноманітною групою тварин після комах і, таким чином, можуть пролити світло на походження павуків, кліщів і сучасних скорпіонів.

Близько 450 мільйонів років тому регіон Ваукеша був теплим, мілким океаном. Згодом низький рівень кисню і солоність зберегли скам'янілості тварин, які там жили.

Дослідники виявили цю унікальну знахідку ще на початку 1980-х років. Але вони не знали, що знайшли найдавнішу скам'янілість скорпіона, вони зберігали її в ящиках в Музеї геології Університету Вісконсіна. Навіть через десятиліття «ми не знали, що у нас були скам’янілості скорпіона», – говорить Ендрю Вендруфф, палеонтолог з університету Оттербейна.

Вендруфф і його команда розпочали працювати зі скам'янілостями Ваукеша приблизно в 2016 році. Тоді Вендруфф закінчував писати свою докторську дисертацію. Вивчивши всю колекцію, в яку входили переважно членистоногі і черви, вчені помітили те, що виглядало як два скорпіони. За словами Пола Селдена, палеонтолога з Університету Лоуренса, що в Канзасі, невідомі істоти мали сім зрізів на грудній клітці – пластинки на животі. У більш молодих скам'янілостей скорпіонів було всього шість таких пластин, а у сучасних скорпіонів їх лише п'ять.

Вчені також зазначили, що внутрішня анатомія стародавніх тварин добре збереглася, що рідко зустрічається у викопних рештках такого солідного віку. Коли вони порівняли анатомію двох скам'янілостей з сучасними скорпіонами, то виявили разючу подібність структур кровообігу і дихання. «Це говорить про те, що частини внутрішньої анатомії скорпіонів не змінилися за майже 440 мільйонів років», – каже Данлоп.

Вчені назвали новий вид Parioscorpio venator (в перекладі з латині «скорпіон-мисливець»), вони докладно описали його у науковій роботі.

Ці два зразка Parioscorpio venator залишалися невпізнаними протягом більше 35 років. Вони лежали в ящику Музею геології Університету Вісконсіна

Одним з головних питань, яке не вдалося розгадати вченим, полягає в тому, чи жив P. venator у воді чи на суші. Арахніди були одними з перших тварин, які стали наземними, але вчені не знають, чи з'явився на землі один загальний предок, а потім розділився на різні групи павукоподібних, яких ми знаємо сьогодні, чи деякі групи здійснили переселення з води на землю незалежно один від одного. «Було багато суперечок (з приводу), чи були ці ранні скорпіони водними чи ні», – каже Селден.

Вендруфф і його колеги стверджують, що, оскільки внутрішня структура P. venator дуже схожа на структуру сучасних скорпіонів, досить імовірно, що цей вид міг жити на суші і дихати повітрям. Однак, оскільки зразки були знайдені серед інших морських скам'янілостей в дрібному морському родовищі біля берегової лінії, також можливо, що це була водна істота. У жодній з двох скам'янілостей не було виявлено будь-яких ознак древніх зябер або легень або будь-якої іншої анатомічної структури, яка могла б остаточно розкрити їх древнє місце життя. «На жаль, насправді немає ніяких доказів того, що це так чи інакше», – каже Селден.

Вендрафф і його команда висувають гіпотезу, що P. venator жив у воді, але був в змозі вийти на сушу, як сучасні підковоподібні краби, які спаровуються і нерестяться на суші. Можливо, що ранні скорпіони прийшли на землю в гонитві за своєю здобиччю, зокрема примітивними комахами, багатоніжками та іншими павукоподібними, які також почали з'являтися в літописі скам'янілостей у цей період.

Старі, добре збережені скам'янілості скорпіона можуть допомогти вирішити цю суперечку вчених. «У якийсь момент хтось знайде скорпіона старшого за вивченого нами», – каже Вендрафф. – Але зараз це безперечно основа дерева еволюції життя скорпіонів».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»