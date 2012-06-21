Ізраїльські археологи в печері Мислі на схилі гори Кармель знайшли фрагмент кістки верхньої щелепи з декількома збереженими зубами дорослої людини.
Завдяки використанню трьох різних технік датування було встановлено, що щелепа належала людині, яка жила 177-194 тисячі років тому… До цього моменту найдавніші останки людини за межами Африки датувалися періодом 90-120 тисяч років тому.
"Якщо скам’янілості ... 170-190 тисяч років, то вся історія еволюції Homo sapiens зсувається щонайменше на 100-200 тисяч років у минуле", - заявив професор Ісраель Гершкович з університету в Тель-Авіві. "… Якщо люди сучасного типу почали розселятися з Африки близько 200 тисяч років тому то вони повинні були там з’явитися щонайменше 300-500 тисяч років тому", - зауважив вчений.
Завдяки цьому відкриттю, вчені схильні вважати, що сучасні люди покинули територію Африки на 50 тисяч років раніше, ніж вважали раніше.
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