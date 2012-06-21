Вчені з Університету штату Юта (США) визначили особливий клас кишкових бактерій, який запобігає ожирінню у мишей. Не виключено, що вони зможуть допомогти впоратися з хворобою століття і допоможуть людям худнути. Статтю опублікував журнал Science.
Корисна бактерія клостридія (Clostridia) є частиною мікробіома, що знаходиться в кишківнику. Дослідження показало, що у здорових мишей є багато клостридій, а особини з ослабкою імунною системою з віком втрачають ці мікроби. Навіть при правильному харчуванні старі миші потерпають від ожиріння. Повернення цього класу мікробів тваринам дозволило б їм залишатися худими.
Чарісс Петерсен, який очолює дослідження, і його колеги виявили, що клостридія запобігає збільшенню ваги, блокуючи здатність кишківника поглинати жир. Миші, у чиєму кишківнику спеціально залишили лише клостридії, «нагулювали» менше жиру, ніж миші, у яких взагалі не було мікробіома. У них також був нижчий рівень гена CD36, який регулює поглинання організмом жирних кислот. За словами вчених, нові дані допоможуть розробити терапевтичний підхід до лікування ожиріння. Наступним їхнім кроком буде виділення молекул, які продукуються клостридією, вивчення особливостей їх роботи і визначення того, чи можуть вони цілеспрямовано лікувати ожиріння, ожиріння при діабеті 2 типу та інших пов'язаних з набором ваги порушень обміну речовин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»