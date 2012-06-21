Група швейцарських, німецьких і французьких вчених під керівництвом професора Буркхарда Бехера з Інституту експериментальної імунології Цюріхського університету прийшла до висновку, що кількість Т-клітин-кілерів у крові пацієнта, який інфікований коронавірусом, є біомаркером, за яким можна визначити ступінь тяжкості перебігу захворювання навіть на ранній стадії зараження.

Як уточнюється, Т-клітини відносяться до типу білих кров'яних тілець, вони відіграють вирішальну роль в боротьбі з шкідливими речовинами вторгнення, будучи частиною ранньї імунної відповіді. Так, в пресслужбі Цюріхського університету пояснили, що на основі даних про кількість природних Т-клітин-кілерів у крові вчені можуть спрогнозувати важкість перебігу COVID-19. Такий прогноз можна дати з високим ступенем впевненості навіть у перший день перебування пацієнта в лікарні, пояснили вчені.

Нові тести на біомаркери допоможуть медикам прийняти рішення про те, який тип лікування необхідно призначити того чи іншого пацієнта, кажуть вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»