Австралійські вчені з Університету Фліндерса розповіли про дивну особливість коронавіруса SARS-CoV-2, що відрізняє його від інших вірусів.
Дослідження стійкості живих організмів до цієї інфекції показало, що коронавірус найлегше адаптується саме до клітин людини, йдеться на сайті Daily Mail.
Фахівці зазначили, що в організм SARS-CoV-2 проникає через рецептор ACE2 і за допомогою білків приєднується до клітин. З’ясувалося, що найміцніший зв'язок встановлюється у SARS-CoV-2 саме з людиною.
В якості порівняння наводився штам, виявлений у кажанів, який виявився менш пристосований до свого носія.
«Цей новий вірус, якого раніше ніколи не було в організмі людини, має надзвичайно високий рівень зв'язку з людськими рецепторами, що вкрай дивно», — зазначив професор з Університету Фліндерса Микола Петровські.
За його словами, коронавірус SARS-CoV-2 пристосувався до людського організму так добре, що йому навіть немає потреби мутувати для підтримки зв'язку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»