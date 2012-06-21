Якщо джмелям замало пилку і нектару, вони вигризають в листі рослин маленькі кружечки, щоб вони цвіли швидше. Так поводяться, зокрема два джмелі — земляний (Bombus terrestris) і джміль, що живе в норі (Bombus lucorum).
Вчені давно помітили, що рослини починають цвісти завчасно в посуху або у відповідь на якусь інфекцію — тобто, реагуючи на якийсь стрес. Очевидно, джмелі, пошкоджуючи листя, теж вводять рослини в стрес, так що квіти на них з'являються в середньому на два тижні раніше за встановлений термін.
Вчені з Вищої технічної школи в Цюріху, які написали в Science про цю дивовижну джмелину поведінку, кажуть, що джмелі не їдяли листя, а лише відкушували з них шматочки і кидали їх на землю. Тобто мета джмелів д— змусити рослини зацвісти раніше. Можливо, що тут справа не тільки у фізичному пошкодженні, а й у якихось властивостях джмелиної слини, через яку рослинам може здатися, що їх їсть якийсь професійний шкідник. Але це ще потрібно вченим з’ясувати.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»