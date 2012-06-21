Американські вчені виявили ще одну фантастичну властивість графену: два аркуші матеріалу, накладені один на одного, стають твердішими за алмаз і можуть витримати постріл з вогнепальної зброї.
Ми звикли думати, що куленепробивний обладунок бронежилет— це щось важке і масивне, принаймні в порівнянні із звичайним одягом. Нерідко це й справді так: бронежилет вбереже вас від смерті у разі попадання кулі, але він дуже обмежує рухливість — а вона в перестрілці може мати вирішальне значення.
Нещодавно вчені з Університету Нью-Йорка з’ясували, що відмінна броня може бути практично невагомою: вся справа у графені, який продовжує дивувати фізиків з усього світу своїми дивовижними властивостями.
Дослідники виявили, що два шару графену, покладені один на одного, можуть набути властивостей алмазу і в буквальному сенсі зупинити кулю, що летить. Згідно з дослідженням, опублікованим в Nature Nanotechnology, зміцнення нового матеріалу, який називається діаміном, відбувається тільки тоді, коли рівно два листа графена нашаровуються один на одного. Однак у випадку збільшення кількість шарів затвердіння не відбувається.
«Під час тестів графіту або моношарового графена ці матеріали не відрізнялися особливою міцністю і були досить м’якими. На наш подив, рівно два шари графену під тиском раптово стають фантастично твердими, не поступаючись об’ємному алмазу»,– розповідає Еліза Рідо, професор фізики в ASRC і провідний дослідник проекту.