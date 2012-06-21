Давним-давно гігантські дерева стародавнього лісу, ймовірно, покривали територію, що простягалася до Пенсільванії і за її межі. Ці дерева приблизно на 2-3 мільйони років старші за попереднього рекордсмена найдревнішого лісу, виявленого у 40 кілометрах на захід від міста Гільбоа, штат Нью-Йорк.
«Коли тут ріс древній ліс, ця частина долини Гудзона була дельтою річки, саме тому скам'янілості риб були знайдені в тому ж кар'єрі, що і рештки скам’янілого лісу», – йдеться в повідомленні, опублікованому в журналі Current Biology.
Виявлені у вапняковому кар'єрі скам'янілі корені дерев, це те, що залишилося від древнього лісу, вік якого 386 мільйонів років.
Жодне з дерев у древньому лісі не розмножувалося за допомогою багатоклітинного насіння, а замість нього розмножувалося за допомогою одноклітинних спор. У стародавньому лісі було три види дерев: cladoxylopsides, які були схожі на примітивні папороті без плоского зеленого листя (вони також були поширені в районі Гільбоа); archaeopteris, які нагадували сучасні хвойні дерева, але мали плоскі зелені листки і єдиний приклад третього виду, типу дерева, яке вченим не вдалося розпізнати.
Цей ліс, як пишуть вчені, розкриває ключову віху в історії клімату Землі. У міру того як рослини розвивали товсте, довгоживуче, багате вуглецем деревне коріння, вони всмоктували вуглекислий газ з атмосфери, докорінно змінюючи глобальний склад повітря нашої планети. Таким чином рослини стали значними поглиначами вуглецю з молодої атмосфери Землі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»