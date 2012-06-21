Вчені зі США з'ясували на підставі бази даних медичних карток американців, хто найбільше схильний до повторного зараження COVID-19. Про це стало відомо у вівторок, 15 червня.

З’ясувалося, що основна причина в ПЛР-тестах, які при негативному результаті не гарантують, що людина повністю вилікувалася від коронавірусної інфекції. За інформацією вчених, приблизно половина випадків, коли тест показував негативний результат, свідчила про зникнення симптомів, але не самого захворювання.

Через те, що медики опиралися тільки на ПЛР-тести, говорити про те, що послужило повторному зараженню з високою точністю неможливо. Таким чином, причиною може стати як рецидив старої хвороби, так і повторне зараження. Узагальнюючу статтю розміщено на сервері препринтів medRxiv.org.

Проаналізувавши всі випадки, коли в пацієнта, що одужав знову знаходили сліди інфекції, вчені прийшли до висновку, що групу ризику з повторним захворюванням складають чоловіки з ожирінням у віці 64,5 років, які курять і мають імунні порушення, а також гіпертонію і діабет.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур'єра»