Група вчених з Кембріджського університету виявила ген і різні його комбінації, наявність яких меже вберегти людину від переїдання, а отже, і мінімізує загрозу ожиріння. Це відкриття, як повідомила газета The Daily Telegraph, може в перспективі допомогти людям у підтримці нормальної ваги.
Вчені проаналізували біодані понад півмільйона добровольців, що містяться в британському біобанку (UK Biobank). Основну увагу вони приділили гену MC4R, що виконує важливу роль в регуляції харчової поведінки людини і в забезпеченні енергетичного балансу в його організмі. Було встановлено, що люди, які мають певне поєднання генів за участю MC4R, набагато швидше набирають вагу, ніж ті, у кого виявлені інші генні комбінації з MC4R. Останні не відчувають постійного бажання поїсти, а тому і менш схильні до отримання зайвих кілограмів.
«Це дослідження підтверджує той факт, що генетика відіграє важливу роль у пошуках відповіді на питання, чому деякі люди страждають від ожиріння», – повідомив газеті керівник дослідницької групи професор Садаф Фаруки. За його словами, люди з такою «сприятливою комбінацією генів» фактично «гарантовані від ожиріння».
Це дослідження, як вважає ще один його учасник, професор Нік Уерхем, дозволить створити препарати, що знижують «надмірний потяг до їжі» і протидіють ожирінню, що виникає від переїдання.
«Розуміння механізмів, що лежать в основі різних генетичних комбінацій, допоможуть нам створити новий клас препаратів від таких поширених захворювань, як ожиріння і діабет, які зачіпають мільйони людей в усьому світі», – сказав професор в інтерв'ю виданню.
Ожиріння давно стало однією із серйозних проблем жителів Сполученого Королівства. Згідно з останнім щорічним звітом Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Великобританія лідирує серед країн Західної Європи за процентним співвідношенням жителів, які страждають від надмірної ваги. У цьому звіті наголошується, що з 90-х років минулого століття кількість людей, що мають зайву вагу, практично подвоїлася.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»