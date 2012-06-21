У Китаї вчені виявили істоту, вік якої становить 600 мільйонів років. Вчені повідомляють, що такий морський мешканець нагадує сучасних мешканців Світового океану – хижих гребневиків виду Pleurobrachia.
Раніше найдавнішою істотою вважали Дікінсона, що жила на Землі 541 мільйон років тому. Але виявлена медуза виявилася старшою на 40 мільйонів років.
Повідомляється, що на тілі істоти зафіксовані так звані вії, за допомогою яких медуза здійснювала переміщення. Також у морського мешканця були помічені щупальця і слизові оболонки. Наразі вчені продовжують досліджувати організм, який ще не отримав свої назви.
За інформацією фахівців, знайдений вид медузи схожий на гребневика, а це означає, що істота жила у розвинутій екосистемі. Раціон медузи також складався з морських мешканців. Але, на превеликий подив, на місці, де виявили істоту, немає жодних ознак живого життя.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»