Протягом 29 років в'єтнамська миша вважалася вимирлим видом. Потім кілька цікавих тварин потрапили в «пастки» об'єктиву відеокамери.
Цей вид є одним із найменших нині живих копитних істот на Землі і виглядає як суміш оленя і зайця. Протягом 29 років жоден дослідник не бачив в'єтнамського оленя миші (Tragulus versicolor), потім цей вид вперше був помічений в дикій природі В’єтнаму.
Рідкісні тваринки потрапили в камери-пастки на сході В'єтнаму, повідомляє група вчених з організації «Глобальна охорона дикої природи» в США в журналі «Екологія і еволюція природи». За даними вчених, останнього представника цього виду вбив мисливець 1990 року.
Вчені розпитували жителів прибережного міста Нячанга, чи вони не бачили тварин з сріблясто-сірою спинкою їхньої вовни. Протягом шести місяців 30 встановлених фото-пасток записали понад 200 випадків появи в'єтнамської миші.
Скільки тварин живе в регіоні, в даний час невідомо, повідомляють дослідники.
Вперше в'єтнамську мишу описали як вид у 1910 році. Основою послужили п'ять примірників, які дослідники раніше привезли з експедицій, які досліджували Південний і Центральний В'єтнам. GWC включила в'єтнамських мишей у список 25 найбільш розшукуваних втрачених видів.
Що відомо про в'єтнамських мишачих оленів? Крім розмовної назви, тварини не мають жодного відношеннядо мишей і оленів. Вони належать до сімейства поросят-оленів, тільки трохи більші за зайця і важать менше п'яти кілограмів. У них немає рогів.
Крім того, миші-олені одинаки, тому в основному живуть одні. Вони ходять на копитах і мають два крихітних ікла. Нині цей вид можна з наукової точки зору знову вважати відкритим, пишуть експерти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»