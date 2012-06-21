Регулярне вживання кави може призвести до зниження ризику розвитку низки захворювань, заявили вчені з Медичного коледжу Бейлора (США).
Результати дослідження опубліковані на сайті Американської колегії гастроентерологів.
Відзначається, що вчені провели експеримент за участю 34 осіб. Їм провели скринінгову колоноскопію. В цілому було взято 97 біопсій слизової оболонки товстої кишки з різних її сегментів.
Після цього розмаїття і поширеність різних бактерій в кишечнику порівняли у людей з високим (більше 82,9 мг) і низьким споживанням кофеїну.
З'ясувалося, що різноманітність мікробіома за типами бактерій істотно не відрізнялося, проте їх кількість була різною. Наприклад, у любителів кави виявили більше «хороших» протизапальних бактерій Faecalibacterium і Roseburia і менше шкідливих Erysipelatoclostridium.
Вчені відзначають, що таким чином достатнє вживання кофеїну може привести до зниження ризику серцево-судинних захворювань, діабету і захворювань печінки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»