Регулярне вживання кави може призвести до зниження ризику розвитку низки захворювань, заявили вчені з Медичного коледжу Бейлора (США).

Результати дослідження опубліковані на сайті Американської колегії гастроентерологів.

Відзначається, що вчені провели експеримент за участю 34 осіб. Їм провели скринінгову колоноскопію. В цілому було взято 97 біопсій слизової оболонки товстої кишки з різних її сегментів.

Після цього розмаїття і поширеність різних бактерій в кишечнику порівняли у людей з високим (більше 82,9 мг) і низьким споживанням кофеїну.

З'ясувалося, що різноманітність мікробіома за типами бактерій істотно не відрізнялося, проте їх кількість була різною. Наприклад, у любителів кави виявили більше «хороших» протизапальних бактерій Faecalibacterium і Roseburia і менше шкідливих Erysipelatoclostridium.

Вчені відзначають, що таким чином достатнє вживання кофеїну може привести до зниження ризику серцево-судинних захворювань, діабету і захворювань печінки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»