Захворювання COVID-19 може призвести до розвитку синдрому Гієна - Барре. Про це повідомляє EurekAlert! з посиланням на роботу вчених з Бірмінгемського університету.

Один з авторів дослідження Алекс Ріхтнер зазначає, що антитіла, що виробляються організмом після COVID-19, мають риси, схожі з антитілами, які викликають захворювання серця і шкіри.

Згідно з результатами дослідження, першими симптомами захворювання Гієна - Барре є оніміння ступнів та кистей рук, м'язова слабкість і головний біль, а також проблеми з координацією. Вони були виявлені у учасників дослідження, які перенесли коронавірус у легкій і важкій формах.

ДОВІДКА «УК»

Синдром Гієна - Барре – гостра аутоіммунна запальна полірадікулоневропатія, що виявляється млявими парезами, порушеннями чутливості, вегетативними розладами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»