Захворювання COVID-19 може призвести до розвитку синдрому Гієна - Барре. Про це повідомляє EurekAlert! з посиланням на роботу вчених з Бірмінгемського університету.
Один з авторів дослідження Алекс Ріхтнер зазначає, що антитіла, що виробляються організмом після COVID-19, мають риси, схожі з антитілами, які викликають захворювання серця і шкіри.
Згідно з результатами дослідження, першими симптомами захворювання Гієна - Барре є оніміння ступнів та кистей рук, м'язова слабкість і головний біль, а також проблеми з координацією. Вони були виявлені у учасників дослідження, які перенесли коронавірус у легкій і важкій формах.
ДОВІДКА «УК»
Синдром Гієна - Барре – гостра аутоіммунна запальна полірадікулоневропатія, що виявляється млявими парезами, порушеннями чутливості, вегетативними розладами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»