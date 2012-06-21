Журналісти газети The Straits Times опублікували результати нового дослідження вчених з Сінгапуру, в рамках якого вони виявили новий прояв коронавірусу. З'ясувалося, що нові симптоми характерні для лихоманки денге, що ускладнює правильну діагностику.
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«Пацієнти скаржаться на типову клінічну картину для денге – висока температура та висипи. При цьому у них немає звичних для COVID-19 симптомів – нежиті, кашлю, болю в горлі», – йдеться в опублікованому матеріалі. Також наголошується, що були зафіксовані випадки хибних результату на денге при інфікуванні коронавірусу.
Вчені повідомили, що нині необхідно сфокусуватися на точній діагностиці на коронавірус, так як некоректна терапія може становити загрозу не тільки для пацієнтів, але і для контактуючих з ними осіб.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»